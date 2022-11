Flertal støtter Søren Gade som formand for Folketinget

»Venstre indstiller Søren Gade som ny formand for Folketinget. Det, synes jeg, er en rigtig god idé.«

»Jeg håber, at han vil møde bred opbakning fra Folketingets partier. Søren Gade har i hvert fald opbakning fra Socialdemokratiet,« skriver den fungerende statsminister og S-formand Mette Frederiksen på Facebook.

Gade evner at samle i stedet for at splitte, mener hun. Det er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, enig i.

»Han nyder stor tillid i Folketinget og er en af de mest erfarne medlemmer. Vi mener dermed, at vi stiller med en dygtig kandidat, som kan samle Folketinget,« udtaler Ellemann i en meddelelse.