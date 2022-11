Vermund bejler videre til De Radikale: Forudsætter de ændrer politik

Pernille Vermund siger efter sin tale, at hendes fortsatte snak om De Radikale skyldes, at der er et ”så spinkelt rødt flertal, at der stadig er mulighed for, at det kan tippe, og jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan, for at det tipper”.

- Det, som jeg har erfaret, i de år jeg har siddet i Folketinget, er, at når vi taler fordelingspolitik, så har De Radikale på en række punkter markeret sig nærmest lige så liberalt som nogle af de mere økonomisk, liberale borgerlige partier, siger Vermund.

Hun fortæller videre, at hun har haft sine ”første drøftelser med Martin Lidegaard”, der er ny politisk leder for De Radikale.