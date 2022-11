Jesper Beinov, der tidligere har fungeret som pressechef for Dansk Folkeparti, fik til opgave ”at bidrage til bestræbelserne på at skabe en borgerlig regering med Søren Pape Poulsen som statsminister,” som han selv har formuleret det.

Det lykkedes som bekendt ikke. Og nu bekræfter Jesper Beinov over for TV2, at han er fortid i Det Konservative Folkeparti.

»Udfaldet af folketingsvalget for Det Konservative Folkeparti er alment kendt og betyder desværre, at jeg har måttet indgå en fratrædelsesaftale med generalsekretær Søren Vandsø,« skriver han til TV 2, der nævner, at Beinov ikke er alene om at forlade partiet. Således skulle flere ansatte i partiets sekretariat være blevet afskediget som følge af, at partiernes sekretariater på Christiansborg afspejler antallet af mandater. Og her havde partiet ansat flere medarbejdere i tiden op til valget i forventning om, at de gode meningsmålinger ville blive omsat til et større mandattal.