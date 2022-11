Den fungerende regering mener, at det kan blive ”potentielt vanskeligt” at få vedtaget en finanslov for 2023 inden årets udgang.

Det viser et dokument, som torsdag er sendt til Folketingets partier, og som TV 2 er kommet i besiddelse af.

Derfor har den fungerende regering varslet, at det kan blive nødvendigt med en midlertidig bevillingslov, som kan tages i brug, hvis en finanslov, altså statens budget for det kommende år, ikke er på plads i tide.