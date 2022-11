De Radikale vil have fremdrift i regeringsforhandlinger

- Det er stadig alt for besværligt for Danmarks virksomheder at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Der er snubletråde overalt, og vi har et helt katalog af forslag med.

- Men det handler egentlig også om den udenlandske arbejdskraft, vi allerede har i landet, som sidder og triller tommefingre på asylcentre eller venter på at få lov til at få ok til at blive familiesammenført med en dansk statsborger.

- I dag må de ikke arbejde. Hvorfor egentlig ikke, spørger Martin Lidegaard.

Efter torsdagens forhandlinger er han fortsat optimistisk, selv om der ”selvfølgelig ikke er truffet nogen konklusioner eller slået søm i noget som helst”.

- Vi har haft nogle virkelig konstruktive drøftelser, siger Martin Lidegaard.