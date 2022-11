Færøsk partileder kvitter politik efter dårligt dansk valg

Færøerne har to pladser i det danske Folketing. Ved valget for godt en uge siden genvandt Sambandsflokkurin (på dansk Sambandspartiet) og Javnadarflokkurin (på dansk Socialdemokratiet) deres mandater.

Christian Andreasen meddelte op til folketingsvalget, at han vil bakke op om en borgerlig regering i Danmark, men at han derudover ellers ikke agter at blande sig i dansk politik.

Ligesom andre færøske partier sagde han, at en færøsk plads i det danske folketing først og fremmest skal bruges til at fremme de ting, som besluttes i Færøernes eget parlament, Lagtinget.

Den afgående partileder er uddannet jurist, og han blev valgt til Lagtinget for første gang i juli 2019.

Efter godt to et halvt år i Lagtinget kunne han i marts i år avancere til partileder, efter at den daværende leder, Jørgen Niclasen, blev taget i spirituskørsel.