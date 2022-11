Professor tager afstand fra politisk udtalelse om minknotat

Men den udmelding tager en af hans medforfattere afstand fra.

- Den motivation må stå for Jørgens egen regning. Jeg har ikke haft nogen motivation, der handler om at påvirke regeringsforhandlingerne, siger Jens Elo Rytter, professor i forfatningsret på Københavns Universitet.

Udtalelserne fra hans medforfatter Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet er blevet bragt i en artikel i Jyllands-Posten.

- Vi håber at kunne få overbevist i hvert fald nogle af de borgerlige partier om, at der ikke er noget at komme efter, så man kunne tage det punkt ud af regeringsforhandlingerne, har han blandt andet sagt til avisen.