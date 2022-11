Lagmand har udskrevet valg på Færøerne efter flertal er væk

Steig Nielsen sagde i en pressemeddelelse tirsdag, at han havde gjort alt for at være fleksibel og diplomatisk.

- Men jeg er kommet til den konklusion, at landsstyremand for udenrigsanliggender har udfordret disse principper over en længere periode.

Bárður á Steig Nielsen har været lagmand på Færøerne siden 2019. Han er formand for partiet Sambandsflokkurin, der er søsterparti med Venstre i Danmark.

Ved valget i 2019 fik Sambandsflokkurin syv mandater. Med støtte fra Fólkaflokkurins otte mandater og Miðflokkurin to mandater var der mandater nok til, at de tre partier kunne danne en regering med Steig Nielsen i spidsen.

Vælgerne på Færøerne var 31. oktober også ved stemmeurnerne, da der var folketingsvalg i Danmark. Her gik de to færøske mandater til Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin, der er det største oppositionsparti i Lagtinget.