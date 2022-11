09/11/2022 KL. 12:43

For abonnenter

Mette Thiesens kæreste var i forbudt rum på Christiansborg

Stik imod alle regler opholdt Mette Thiesens kæreste sig under åbningsdebat i et rum, hvor kun folketingsmedlemmer må være. Det får nu Pernille Vermund til at beskylde sin ekspartikammerat for »særdeles dårlig dømmekraft«, mens Folketinget indskærper reglerne for alle partier.