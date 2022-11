De 179 folketingsmedlemmer er nu officielt på plads

Der var blandt andet indtil nu usikkerhed om, hvorvidt det sidste tillægsmandat til Dansk Folkeparti tilfaldt Fyns Storkreds og Alex Ahrendtsen eller Nordsjællands Storkreds og Pia Adelsteen.

Det er nu bekræftet, at Alex Ahrendtsen fortsætter i Folketinget, og det havde han ikke regnet med.

- Hvad? Det er løgn, siger han til TV 2 Fyn, da mediet overbringer ham nyheden.

- Jeg er glad for, at der er kommet en afklaring. Men jeg er lidt overrasket. Jeg troede ikke på et mandat til Fyn, siger Alex Ahrendtsen videre.