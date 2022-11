10/11/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Midt i afgørende forhandlinger kommer Enhedslisten med en advarsel: Mette Frederiksen er på vej mod »skandaløst løftebrud«

Enhedslisten går nu i et hårdt angreb på Mette Frederiksens planer om at danne en midterregering. Det vil være et brud på alt det, hun har lovet til de offentligt ansatte og klimaet i valgkampen, mener partiet.