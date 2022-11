Alle partier har nu været forbi forhandlinger om ny regering

Kun Danmarksdemokraterne har foreløbig meldt sig ud af forhandlingerne.

Nye Borgerlige vil være med, så længe de inviteres, lyder det fra formand Pernille Vermund.

- Det har nok mest været Nye Borgerlige, der har snakket, og statsministeren, der har noteret, siger Pernille Vermund ved Marienborg.

- Når vi får muligheden for at tale med en kongelig undersøger, så er det klart, at vi benytter den mulighed for at gøre alt, hvad vi kan, for at få nye borgerliges politik igennem

Pernille Vermund er ”ret sikker” på, at forhandlingerne vil ende i en rød regering eller en rød regering inklusiv Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.