12 banker fik lov til at påvirke lovforslag om udbytteskat

To punkter i lovforslaget blev fjernet, efter at nogle af verdens største banker havde mødtes med embedsmænd i Skatteministeriet.

De to regler skulle have gjort det lettere at identificere ejere bag aktioner, som der kræves udbytterefusion for.

Bankernes argument for at ønske regler fjernet var, at internationale investorer ville gå uden om danske aktier, hvis lovforslaget blev til virkelig.

De to regler var fjernet, da regeringen senere fremsatte lovforslaget.

Sagen om svindel med refusion af udbytteskat kostede den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner i årene 2012 til 2015.