Når politikerne mandag stimler sammen på Marienborg for at genoptage regeringsforhandlingerne, er dagens tema sundhedsområdet.

Et område som gennem valgkampen var et gennemgående tema, hvilket kom til udtryk i både debatter og konkrete udspil fra partierne.

»Vi har brug for en akutplan for det danske sundhedsvæsen,« lød det b.la fra Mette Frederiksen (S) til TV 2, da hun efter onsdagens dronningerunde var valgt som kongelig undersøger med det formål at afsøge muligheden for en bred regering.