Regeringsforhandlinger fortsætter mandag: Tema er sundhedsområdet

Og så rakte hun en hånd frem mod Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, som i høj grad har brugt valgkampen på at tale om sundhed.

- Og jeg tror, du og jeg, Lars, godt kunne blive enige om meget af en strukturreform på sundhedsområdet. Bare vi husker nærheden og ikke kun centraliserer, sagde hun.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen er der nogle uforklarlige regionale forskelle i sundhedsvæsnet. Det er også derfor, at han er fortaler for ét dansk sygehusvæsen.

Socialdemokratiet oplyser ikke, hvilke konkrete emner under sundhedsområdet der kommer på tale mandag.

Ved tirsdagens folketingsvalg fik rød blok lige nøjagtigt 90 mandater og dermed et flertal. Men Mette Frederiksen ønsker fortsat at afsøge mulighederne for at danne en bred regering over den politiske midte.