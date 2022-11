»De Radikale.«

De to ord står ikke med computerskrift som resten af Liberal Alliances note til dronning Margrethe, men er påført med kuglepen.

Ordene er interessante. For da Jyllands-Posten spørger til dem, åbner LA for, at De Radikale kommer i regering. Og det samme gør Det Konservative Folkeparti.