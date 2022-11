JP's politiske analytiker: Mette Frederiksen bør holde et vågent øje med Løkke

Mette Frederiksen gør klogt i lejlighedsvist at løfte blikket fra de igangværende regeringsforhandlinger.

For udenfor vinduerne på Marienborg mosler en målsat Lars Løkke Rasmussen med at finde andre veje til en ny regering, og det er ikke helt ufarligt for den fungerende statsminister.

Sådan lyder vurderingen fra Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl: