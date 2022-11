Radikales nye leder tror mere på en bred regering efter forhandlingsmøde

- Vi forlader Marienborg med et indtryk af, at vi har fået en kongelig undersøger, der mener det alvorligt med en regering over midten, siger Martin Lidegaard med henvisning til Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen blev onsdag udnævnt som kongelig undersøger, efter at et flertal af Folketingets 12 valgte partier pegede på hende. Hun får derfor mulighed for at stå i spidsen for forhandlinger om en ny regering.

Både Socialdemokratiet og Radikale Venstre er gået til valg på at ville danne en bred regering over den politiske midte. Det samme gælder Moderaterne.