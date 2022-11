Danmarks Statistik klar med endelig mandatfordeling fredag

Derudover har resultatet aktiveret en særlig fordelingsregel. Det drejer sig om paragraf 77 styk fire i folketingsvalgloven.

Reglen indebærer, at hvis et parti får flere kredsmandater end det samlede antal mandater, som partiet ellers skulle tildeles på baggrund af stemmetallene på landsplan, får partiet lov til at beholde det ekstra kredsmandat.