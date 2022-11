Mette Frederiksen indleder regeringsforhandlinger klokken 8 fredag

Undervejs vil Mette Frederiksen også mødes med hvert af de nordatlantiske medlemmer af Folketinget.

Ved tirsdagens folketingsvalg fik rød blok lige nøjagtigt 90 mandater og dermed et flertal. Men Mette Frederiksen ønsker fortsat at afsøge mulighederne for at danne en bred regering over den politiske midte.

Efter valget blev Mette Frederiksen onsdag udnævnt som forhandlingsleder, da samtlige 12 valgte partier var forbi dronningen for at pege på en kongelig undersøger. Her pegede rød blok samt Moderaterne på S-formanden.