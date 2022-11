Pape kalder Venstre-profilers kritik af ham upassende

Desuden sagde både Claus Hjort Frederiksen og Søren Gade, at det var en ulempe, at Søren Pape Poulsen også valgte at melde sig som statsministerkandidat.

Da den konservative formand erklærede sig som statsministerkandidat tilbage i august, stod partiet langt bedre end det endelige valgresultat på 5,5 procent.

Det er dårligere end ved valget i 2019, og partiet er gået to mandater tilbage.

Kort før valget blev udskrevet, blev Pape ramt af en række dårlige sager. De fulgte ham også ind i valgkampen.

Han erkender efter torsdagens gruppemøde, at valgkampen ”ikke går over i historien”, som den bedste nogensinde.