264 personlige stemmer var nok for Enhedslisten-kandidat

Men da Enhedslistens kandidater opstilles på en partiliste, hvor der er prioriteret rækkefølge, endte Egge Rasmussen med mandatet, da han var partiets spidskandidat i Sydjylland.

Søren Egge Rasmussen har siddet i Folketinget siden 2015, men blev faktisk ikke valgt i 2019. Men da Nikolaj Villumsen i stedet drog til Europa-Parlamentet, overtog Egge Rasmussen mandatet straks.

Han fik 1453 personlige stemmer i 2019, hvor han var opstillet i Østjyllands Storkreds.

Onsdag formiddag troede Søren Egge Rasmussen dog, at han ikke var blevet valgt ind. En prognose fra valgnatten havde vist, at Enhedslisten ikke fik et mandat i Sydjylland.