Rasmus Paludan opnår ikke valg til Folketinget

Rasmus Paludan får 379 stemmer ved folketingsvalget.

Dermed er lederen for Stram Kurs ikke i nærheden af de omkring 20.000 stemmer, der skal til, for at en løsgænger kan blive valgt i Folketinget.

Det viser stemmeoptællingen for Sjællands Storkreds.

Op til valget lykkedes det ikke partiet Stram Kurs at samle de 20.182 vælgererklæringer, der skal til for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.