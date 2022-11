Fintælling har tidligere flyttet folketingsmandat mellem blokkene

Fejlen blev afsløret under den traditionelle fintælling af stemmerne, som foregår dagen efter valget.

- Det gør man jo i forbindelse med, at man alligevel tæller de personlige stemmer op. Det er helt standard, siger Rune Stubager.

Ifølge KMD’s officielle valgside gik Enhedslisten markant frem og blev noteret for 15,3 procent af stemmerne på valgstedet i Sæby - svarende til 980 stemmer.

Men det var en fejl. Det var i stedet Danmarksdemokraterne, der havde fået det antal stemmer.

Enhedslisten havde i virkeligheden kun fået 104 stemmer, men i første omgang var der altså blevet byttet om på stemmerne til de to partier.

Faktisk er det sket før, at et mandat har skiftet hænder ved et folketingsvalg efter fintællingen.