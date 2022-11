Blå blok er ærgerlig: Nordatlantiske mandater sikrer rød blok

Formand Søren Pape Poulsen (K) kalder det ”tankevækkende”.

- Det er da tankevækkende, at danskerne har sagt, at de vil have mulighed for at få en anden statsminister. Det må Nordatlanten gøre op med sig selv, om de vil afgøre, hvem der skal være statsminister i Danmark.

- Det er sådan, vores demokrati er skruet sammen, det er sådan, det er. Det skal man kunne tåle, og det kan jeg også tåle, siger formand Søren Pape Poulsen (K) før en debat i Publicistklubben onsdag.

Socialdemokratiet behøver i princippet ikke at danne en bred regering hen over midten. Dermed er partiet ikke længere afhængig af Lars Løkke Rasmussen og hans parti Moderaterne.