Socialdemokratiet er gået frem i København efter kommunalt nederlag

Lisbeth Bech-Nielsen er skiftet til Københavns Storkreds fra Nordjyllands Storkreds.

Venstre går et enkelt mandat tilbage fra tre til to mandater.

Her er folketingsmedlemmerne Martin Geertsen og Jan E. Jørgensen de to mest kendte navne, men europaparlamentarikeren Linea Søgaard-Lidell stillede også op i storkredsen ved folketingsvalget.

Det nye parti Moderaterne får to mandater i storkredsen. Partiet har tidligere teaterdirektør Jon Stephensen som spidskandidat.

Alternativet går frem fra et til to mandater, og her ventes det ene at gå til politisk leder Franciska Rosenkilde.

Liberal Alliance går ligeledes frem fra et til to mandater, og her er Ole Birk Olesen favorit til det ene.

De Konservative bliver stående på et mandat. Her skal det siddende folketingsmedlem Katarina Ammitzbøll muligvis kæmpe med tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance Laura Lindahl om mandatet.