Mette Frederiksen går til dronningen klokken 11

Dronning Margrethe vil onsdag klokken 11 modtage statsminister Mette Frederiksen (S), som vil orientere dronningen om valgresultatet og den parlamentariske situation.

Det meddeler kongehuset på sin hjemmeside.

Tirsdag blev der afholdt folketingsvalg i Danmark, og her fik rød blok de nødvendige 90 mandater til at sikre et flertal, når man inkluderer et mandat fra Færøerne og to mandater fra Grønland.