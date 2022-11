02/11/2022 KL. 12:00

Se det nye politiske danmarkskort

Alle valgkredse er nu optalt, og vi har fået et nyt politisk danmarkskort. Her bliver det tydeligt, at Venstre har tabt terræn i en stor del af de vestjyske valgkredse, hvor Socialdemokratiet til gengæld har formået at tiltrække et flertal af vælgerne.