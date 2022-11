Vestjylland mister status som Venstre-højborg

Den blå blok har dog stadig fået den største andel af stemmerne i den vestjyske storkreds, hvor Danmarksdemokraterne sluger 13,6 procent af stemmerne.

Den største vælgerlussing har Venstre fået i Skivekredsen, hvor partiet går fra at have fået knap en tredjedel af stemmerne, til nu kun at få 13,9 procent.

Samlet har rød blok fået flertal ved folketingsvalget, hvor blokken med et mandat fra Færøerne og to fra Grønland kan mønstre 90 mandater.