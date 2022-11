Venstre går massivt tilbage og mister 20 mandater

Trods et rødt flertal vil Mette Frederiksen (S) afsøge, om en regering hen over midten kan realiseres.

Det bekræfter finansminister Nicolai Wammen (S), fortsat er meningen.

- Vi går efter en bred regering hen over midten. Vi rækker hånden frem, og vi håber, at de blå er klar til at tage imod.

- Søren Gade (V) har været ude med nogle betragtninger, som jeg håber, der er opbakning til, sagde Wammen tidligere på valgaftenen.

Han henviser til Venstre-profilen Søren Gade, der lige pludselig på valgaftenen luftede tanker om, at en bred regering hen over midten kunne være en mulighed.

Ellemann-Jensen understregede på vej ind til sin tale på Christiansborg, at han umiddelbart ikke tror på, at det sker.