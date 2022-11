Knap 55.000 stemmer er gået til spilde ved valget

Samtidig gik også partiet Klaus Riskær Pedersen glip af en plads i Folketinget.

Tilsammen betød det et stemmespild tre gange højere end i år. Helt præcist førte det til 153.923 spildte stemmer.

Man skal flere årtier tilbage for at finde et større stemmespild.

Ved folketingsvalget i 1990 stemte i alt 157.520 vælgere forgæves ifølge Danmarks Statistik.

Det gik dengang især ud over de to venstrefløjspartier Fælles Kurs og det nydannede Enhedslisten, der hver fik over 50.000 stemmer, men ikke kom i Folketinget.

Ved folketingsvalg har man bestemt, at partierne mindst skal have to procent af alle stemmer for at få en plads i Folketinget, medmindre man har vundet et kredsmandat.