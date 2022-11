Stemmeprocenten ved valget er den laveste siden 1990

3.592.041 vælgere havde enten brevstemt forud for tirsdagens valg eller indfundet sig på et af valgstederne rundt om i landet for at sætte deres kryds ved folketingsvalget.

I Danmark er der 4.269.044 stemmeberettigede. Dermed lander stemmeprocenten på 84,1, og det er den laveste i mere end 30 år.

Det viser tallene fra it-selskabet KMD, der står for den officielle optælling af valgresultatet.