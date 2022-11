»Jeg håber, men jeg kan have min tvivl«: Ellemann-Jensen bløder op om bred regering efter stort nederlag

Som om det ikke var nok, at Venstre med aftenens valgresultat mister 19 mandater, stod det samtidig klart i absolut sidste sekund, at rød blok kan skrabe 90 mandater sammen, og at der derfor er et rent rødt flertal i Folketinget.

Da Jakob Ellemann-Jensen gik på scenen ved Venstres partifest på Christiansborg var det således i lyset af to dobbelte skuffelser, der også var svære at skjule for formanden.