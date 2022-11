Jakob Ellemann-Jensen, der i sin tale til sine partifæller i Venstre blødte en smule op for tanken om en bred regering, fortalte, at han »gerne ville mødes og tale om samarbejde«, men at han samtidig »havde svært ved at se det for sig«.

Mette Frederiksen tilføjede under debatten, at hun ikke regnede med, at der var nogle færdige forhandlinger om hverken »en dag eller en uge«.

I løbet af debatten bejlede de blå partier og Lars Løkke Rasmussen ad flere omgange til Radikale Venstres formand, Sofie Carsten Nielsen. Hun, der med Radikale Venstre i sig selv har haft et forfærdeligt valg med en stor tilbagegang, blev blandt andet bedt om at rykke over på den anden side af bordet og spurgt om »hvor rød hun var«.

Til de mange appeller svarede Sofie Carsten Nielsen bl.a.:

»Det spændende bliver at se, hvilken politik vi kan lave. Jeg vil for eksempel gerne lave nogle af de reformer, du også vil,« sagde hun og henvendte sig til Venstres Jakob Ellemann-Jensen.