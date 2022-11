Ellemann har afvist det gennem valgkampen: Nu åbner V-profil for regering over midten

Indtil videre har der heller ikke været andre budskaber fra Venstres andre kandidater og profiler, men her på valgaftenen, hvor Venstre i den seneste exitpoll står til 13,5 pct. af stemmerne – et fald på ca. 10 pct. sammenlignet med valget i 2019 – har piben imidlertid fået en anden lyd.

Til Jyllands-Posten vil V-profilen Søren Gade nu ikke afvise tanken om en regering over midten.

»Alting er et spørgsmål om prisen på grisen. Det handler om indflydelse. Det er formanden, der afgør det. Jeg er ikke afvisende over for noget som helst,« siger Søren Gade.