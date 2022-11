»Vi er et parti for hele Danmark. Vi er et parti for jer, der bor på landet, i de større provinsbyer, og jer, der bor i de store byer. Ja, faktisk er vi det eneste folkeparti. At være det forpligter, og det ansvar vil vi og jeg gøre alt for at leve op til. Tusind, tusind tak for jeres tillid.«

Det blev et historisk tæt valg, hvor valgprognoserne bølgede mellem et resultat, hvor hverken blå eller rød blok kunne tælle til 90, og hvor Lars Løkke var kongemager, til et rødt flertal, hvor Løkke var sat udenfor døren.

Mette Frederiksen gik til valg på en bred regering henover midten, og der venter nu spændende regeringsforhandlinger.

Noget, hun fastholder, efter at valgresultatet stod klart ud på natten.