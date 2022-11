Spidskandidat er rasende: Fejl på hel valgkreds' stemmesedler

Det er Nyborg Kommunes borgmester, Kenneth Muhs (V), der er formand for valgbestyrelsen i kommunen. Han har beklaget fejlen.

For at forsøge at mindske effekten af fejlen, er man på valgstederne i kommunen gået i gang med at hænge sedler op, der gør vælgerne opmærksomme på fejlen.

Lasse Haugaard Pedersen er dog fortsat utilfreds med det, han som minimum anser for at være sjusk. For Socialdemokratiet liste har fejlen i øvrigt indvirket, at det er transportminister Trine Bramsen, der står øverst på S-listen i Nyborg, da kandidaterne altså står oplistet alfabetisk i forhold til efternavne.