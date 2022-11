SF har under hele valgkampen peget på Mette Frederiksen (S) som ny statsminister, og det krav afviger partiet ikke fra på valgdagen.

- SF har sagt det meget klart. Vi støtter Mette Frederiksen som statsminister, og så kommer vi til at holde hende i ørerne, siger formanden med henvisning til statsministerens ønske om et regeringssamarbejde hen over midten.

Pia Olsen Dyhr har tidligere sagt, at drømmescenariet for partiet er en regering bestående af SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet og De Radikale.

SF går blandt andet til valg på minimumsnormeringer i institutioner, en bindende biodiversitetslov, og så er de imod regeringens plan om at oprette et modtagecenter for asylansøgere i Rwanda.