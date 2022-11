Løkke: Rødt flertal kan få Mette F. til at droppe bred regering

Moderaternes politiske leder og den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, er skeptisk over for at lægge for meget i meningsmålinger.

Tirsdag formiddag ankom han med sin kone, Sólrun Løkke Rasmussen, under armen for at afgive sin stemme til folketingsvalget. Det skete på Nyboder Skole i København.

- Jeg har været med længe nok til at vide, at det ikke er sikkert, at meningsmålingerne stemmer.