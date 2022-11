Avisledere venter historisk valg og regering over midten

- For at det kan ske, skal Danmark have en ny ledelse, skriver chefredaktøren.

Hos Politiken mener ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, at løsningen er, at de historiske magtpartier samler sig over midten og påtager sig et fælles ansvar for de krige og kriser, verden står midt i.

- Vælgerne synes i lighed med denne avis at kalde på en flerpartiregering over midten, lyder det i avisens leder.

Helt så meget tiltro til den konstellation har de ikke på naboetagen på Rådhuspladsen.