Færøske stemmer er talt op: Begge blokke får ét mandat

Færingerne gik allerede mandag til valgurnerne for at vælge de to færøske repræsentanter i det danske folketing.

Anna Falkenberg fra Sambandspartiet fik 2973 personlige stemmer, mens Sjúrður Skaale fik 3804 personlige stemmer.

Begge var på forhånd spået gode muligheder for et komme i Folketinget.