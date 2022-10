Løkke om Rwanda-plan: Det er symbolpolitikkens overmand

Hos SF tror Pia Olsen Dyhr heller ikke på, at projektet nogensinde bliver gennemført. Men her lyder det blot, at SF vil ”arbejde imod” planerne.

Venstre ønsker et modtagecenter i et tredjeland - det kan både være i Rwanda eller et andet sted, slår Jakob Ellemann-Jensen fast.

Det sker, efter at partiets udlændingeordfører Mads Fuglede (V) til Jyllands-Posten har sagt mandag, at han er skeptisk over for det realistiske i planen om at sende asylansøgere til Rwanda.

Problemet er, siger Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre ikke ved, hvad regeringen gør og lader informationer ”være i mørket”.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forsvarer sin regerings planer om modtagecenteret.

Hun mener, at det nuværende flygtningesystem er ”reelt brudt sammen”.

- Det, vi foreslår, er langt mere bæredygtigt.

Mette Frederiksen pointerer også, at der skal være styr på både menneskerettigheder og internationale konventioner, før en endegyldig aftale kan indgås med Rwanda.