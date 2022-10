Ellemann går i rette med sin ordfører om Rwanda: »Jeg er formand for Venstre. Det er mig, der lægger linjen«

Den greb SF-formand Pia Olsen Dyhr, da partilederne mandag aften diskuterede netop regeringens Rwanda-planer under den sidste partilederdebat inden folketingsvalget tirsdag. Her nævnte hun, at det med udmeldingen fra Venstre kunne tyde på, at flertallet bag planerne var ved »at smuldre«.

Men det fik V-formand Jakob Ellemann Jensen til at føle sig nødsaget til at præcisere:

»Jeg er formand for Venstre. Det er mig, der lægger linjen,« sagde han, da Pia Olsen Dyhr henviste til V-ordførerens udtalelser.

Venstre »ønsker den her løsning«, sagde Ellemann. Han mener, det er »den rigtige løsning«.

»Vi støtter bestræbelserne om at lave et alternativt behandlingssystem i et tredjeland. Om det så bliver Rwanda eller ej. Grunden til, at vi er skeptiske, er, at vi ikke helt ved, hvad regeringen foretager sig,« sagde Jakob Ellemann Jensen.