Jakob Ellemann til Lars Løkke: Kom dog hjem

Statsminister Mette Frederiksen (S) gentog søndag aften under partilederdebatten, at hun gerne vil danne en bred regering, der skal have reformer i centrum.

Det mener Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, ikke er troværdigt.

- Når nu statsministeren står og taler så varmt om reformer, så har du lige haft tre et halvt år til at gøre noget ved det. Det er pudsigt, at de her ting kommer i valgkampen, siger Jakob Ellemann-Jensen.