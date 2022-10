Markant flere har valgt at brevstemme i flere større byer

Fredag var sidste dag, stemmeberettigede borgere kunne indgive deres stemme via brevstemme. Søndag er resultaterne for nogle af landets store kommuner ved at være talt op.

Både i København, Aarhus og Aalborg har markant flere valgt at brevstemme sammenlignet med folketingsvalget i 2019.

I København har 47.978 brevstemt, hvor det i 2019 var 39.218.