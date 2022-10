Færøsk valgresultat vil være kendt inden der stemmes i Danmark

Når vælgere i Danmark og Grønland går til stemmeurnerne tirsdag for at sammensætte et nyt folketing, vides det allerede, hvem der får de to mandater på Færøerne.

På grund af national mindedag 1. november har Færøerne fået lov til at afholde folketingsvalget dagen inden.

Og det betyder ikke, at stemmerne først tælles op, når resten af folketingsvalget er afholdt dagen efter.