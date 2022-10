31/10/2022 KL. 06:30

Manden fra Ribe er jaget vildt i valgkampens slutspurt: Tre timers tv-debat har fået hånden til at ryste

I Ribe bor en af de vælgere, der tirsdag er med til at afgøre et uforudsigeligt folketingsvalg, hvor rekordmange danskere forventes at skifte parti. Morten Simonsen har været konservativ og stemt radikalt. Søndagens tv-debat mellem partilederne bestyrkede ham i, at krydset skal sættes et nyt sted, men én bestemt partileder forbavsede ham og såede en spirende tvivl.