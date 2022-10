Minister kalder Løkkes pensionspolitik for skadelig og ulige

- Derfor hilser jeg den debat velkommen, for jeg synes også, det er på tide her seks dage inden, Moderaterne skal møde vælgerne første gang, at vælgerne bliver klar over, hvad det er for et politisk projekt, Lars Løkke har skabt, siger beskæftigelsesministeren.

Siden januar har Moderaternes politiske program været tilgængeligt. Her lyder det, at partiet mener, at pension i fremtiden ikke skal være en social ydelse, men ens egen opsparing.

Det skriver Altinget og flere medier torsdag aften.

Et argument for modellen i Moderaternes program er, at ”størrelsen af den enkeltes pension hverken bør afhænge af den demografiske udvikling eller af skiftende politiske prioriteringer, men af, hvor meget borgeren har lagt til side til alderdommen”.