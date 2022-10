Enhedslisten vil gøre receptpligtig medicin gratis for alle

- I Enhedslisten kommer vi ikke med ultimative krav, men det her krav er virkelig et, der kommer til at gøre en kæmpeforskel for rigtig mange mennesker.

Spørgsmål: Nu kaldte du det alligevel et krav. Er det et krav for at få jeres mandater?

- Det er hvert fald noget af det, vi kommer til at bringe til bordet - stille som krav, komme med som forslag - når vi skal forhandle om et regeringsgrundlag, hvis vi altså får afgørende betydning, siger Mai Villadsen.

I juni indgik regeringen og en række andre partier heriblandt Enhedslisten en aftale, der indeholdt, at børn i kontanthjælpssystemet får dækket hele egenbetalingen af receptpligtig medicin.

Også kontanthjælpsmodtagere over 18 år, der har været på kontanthjælp gennem mindst 12 måneder, kan få dækket hele egenbetalingen.