Det er ”uærligt”, når partier ønsker, at en CO2-afgift på landbruget ikke skal føre til højere fødevarepriser.

Sådan lyder det onsdag fra Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, ved præsentationen af partiets klimaudspil.

Moderaterne ønsker ligesom en række andre partier, at landbruget skal pålægges en CO2-afgift for at nedbringe erhvervets udledning, så Danmark kan nå klimamålet i 2030.